Home

Provincia

Piombino

Piombino: chiede soldi poi ruba il portafoglio, denunciato

Piombino

11 Maggio 2025

Piombino: chiede soldi poi ruba il portafoglio, denunciato

Piombino (Livorno) 11 maggio 2025

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Piombino sono intervenuti in orario notturno in via Regina Margherita, nelle pertinenze della stazione ferroviaria, a seguito della segnalazione di un furto con strappo.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti, un giovane, mentre camminava, sarebbe stato avvicinato da due soggetti, uno dei quali gli avrebbe chiesto dei soldi. La vittima avrebbe mostrato il portafogli privo di denaro ma il presunto autore glielo avrebbe strappato dalle mani per poi allontanarsi. I carabinieri, sulla base delle informazioni descrittive fornite dalla vittima e grazie all’approfondita conoscenza del territorio, hanno identificato in poco tempo il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine, rintracciandolo in una zona e segnalando il tutto all’A.G. di Livorno.