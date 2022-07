Home

1 Luglio 2022

Piombino, Comitati in piazza per ribadire a Giani il no al rigassificatore (Foto e video)

Piombino (Livorno) 1 luglio 2022

I Comitati cittadini: Salute Pubblica, La Piazza, Liberi insieme per la salute; Gazebo 8 Giugno contro il rigassificatore hanno invitato la cittadinanza al corteo/manifestazione che si tenuto oggi, 1 luglio a Piombino

Il corteo è partito alle ore14,30 da Piazza Gramsci ed ha raggiunto il Palazzo Comunale dove era previsto, con inizio alle ore 15, il Consiglio Comunale di Piombino straordinario.

Alla seduta del Consiglio Comunale monotematico sul tema del rigassificatore ha partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Commissario del governo per la procedura inerente il rilascio della autorizzazione per la collocazione e l’esercizio della nave impianto sopra detta. Saranno collocate, nella strada antistante il Palazzo Comunale, delle casse altoparlanti per poter seguire la discussione e il dibattito del Consiglio che si terrà all’interno dell’aula consiliare.

I Comitati hanno ribadito il proprio NO motivato al rigassificatore:

“Il progetto, prevede la nave rigassificatrice collocata in una banchina del porto. Trattandosi di un impianto pericoloso, sottoposto alla legge sui rischi di incidenti rilevanti non crediamo possa garantire adeguate misure di sicurezza e interdizione; come invece sono state attuate a Livorno e a Chioggia, dove sono collocati impianti simili, ma in alto mare.

Crediamo invece possa avere negative ripercussioni sulla nostra economia, dal mare ai traffici portuali, al turismo, alla diversificazione produttiva in genere”.

Il Sindaco si è pronunciato per il NO, così come alcune forze politiche.

Il dibattito in Consiglio Comunale e le dichiarazioni che fatto il Presidente della Regione saranno una importante occasione per comprendere meglio gli aspetti di questa vicenda complessa e determinante per il futuro della città”.

Il Comitato salute pubblica Piombino Val di Cornia

La Piazza

Comitato Liberi insieme per la salute

Gazebo 8 giugno contro il rigassificatore

Alla manifestazione di protesta ha partecipato anche il WWF Livorno -Piombino che tramite i suoi rappresentanti ci ha inviato il materiale fotografico e video

