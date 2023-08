Home

Provincia

Piombino

Piombino: contrasto alla droga e alla mala movida, i controlli straordinari dei carabinieri

Piombino

23 Agosto 2023

Piombino: contrasto alla droga e alla mala movida, i controlli straordinari dei carabinieri

Piombino (Livorno) 23 agosto 2023

I Carabinieri della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo alla cosiddetta “mala movida” disposti dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno eseguito un servizio coordinato in orario serale e notturno che ha visto l’impiego di diverse pattuglie.

Il servizio ha riguardato il territorio dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima.

Sono stati sottoposti a controllo complessivamente 58 persone e 33 autoveicoli. A questi si sono aggiunti i controlli effettuati a carico di 19 soggetti destinatari di misure cautelari (arrestati/detenuti domiciliari; sottoposti alla permanenza in casa nelle ore notturne) che sono risultati in regola con le prescrizioni imposte.

Nell’ambito del servizio sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa due assuntori di sostanza stupefacente di 36 e 35 anni che, a seguito dei controlli; venivano trovati in possesso rispettivamente di gr. 1,17 e gr. 1,80 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sottoposta a sequestrato.

Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 9 contravvenzioni al c.d.s. per omessa revisione periodica, guida con patente scaduta, guida senza patente e uso del telefono cellulare durante la guida.

Tali servizi di alto impatto e visibilità, finalizzati altresì ad accrescere il livello di sicurezza della cittadinanza sulle principali arterie di comunicazione del piombinese, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin