Piombino, controlli dei Carabinieri: 22enne recidivo guida senza patente, auto sequestrata

23 Dicembre 2025

Controlli dei Carabinieri sulle strade: due denunce tra guida senza patente e alcol al volante

Controlli serrati sulle principali arterie stradali di Piombino, dove i Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno intensificato le verifiche, soprattutto nelle ore notturne, per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. L’attività ha portato alla denuncia di due persone per gravi violazioni del Codice della Strada.

Nel centro cittadino, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Piombino-Portovecchio, durante un servizio notturno, ha fermato per un controllo un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un 22enne residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane guidava senza patente, poiché mai conseguita. Un’ulteriore verifica ha permesso ai militari di accertare che il 22enne non era nuovo a questo tipo di violazioni; era infatti già stato sorpreso alla guida senza patente nel mese di agosto 2024.

Alla luce della recidiva, i Carabinieri hanno denunciato il giovane in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno per il reato di guida senza patente. Il veicolo è stato inoltre sequestrato ai fini della confisca, come previsto dalla normativa vigente.

Nel corso dei medesimi controlli stradali, i militari hanno denunciato anche un 40enne per guida in stato di ebbrezza alcolica, confermando l’attenzione costante dell’Arma nei confronti di comportamenti pericolosi alla guida.

L’attività di controllo rientra in un più ampio piano di prevenzione messo in atto dai Carabinieri di Piombino, finalizzato a contrastare le violazioni che mettono a rischio la sicurezza stradale, soprattutto durante le ore notturne e nei fine settimana.