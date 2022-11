Home

5 Novembre 2022

Piombino: controlli dei carabinieri, 56 multe e sei persone segnalate per uso di droga

Piombino (Livorno) 5 novembre 2022

Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Piombino in tutta la Val di Cornia in linea con le direttive strategiche impartite dalla Prefettura di Livorno, attuata con un’articolata serie di servizi esterni volti a prevenire e contrastare la commissione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli di tipo predatorio che maggiormente minano il senso di sicurezza dei cittadini, nonché con un serrato controllo della circolazione stradale.

Durante i servizi coordinati svolti dall’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di Piombino e da tutte le Stazioni Carabinieri dipendenti negli ultimi giorni, compreso il ponte di Ognissanti, numerosi sono stati i posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati complessivamente circa 200 veicoli e 250 persone, sono state elevate 56 sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S., 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Livorno per detenzione per uso personale di stupefacenti a cui sono state rinvenute e sequestrate modiche quantità di cocaina e hashish, un’autovettura è stata sequestrata per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Nel dettaglio un giovane, dopo aver causato un sinistro stradale fortunatamente senza gravi conseguenze, si era allontanato dal luogo dell’impatto; gli accertamenti svolti nell’immediatezza dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno permesso di verificare è l’uomo era sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria; un altro individuo, benché gravato da una misura cautelare che ne proibiva l’uscita dal proprio comune di residenza, è stato trovato alla guida in territorio extraurbano e pertanto è stato deferito all’A.G. .

Infine, un ulteriore soggetto extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato al C.P.R. (Centro permanenza per il rimpatrio) di Torino per essere rimpatriato nel proprio paese di origine secondo la vigente normativa sugli stranieri.

