Home

Provincia

Piombino

Piombino: controllo straordinario del territorio carabinieri in campo con 32 uomini

Piombino

16 Ottobre 2024

Piombino: controllo straordinario del territorio carabinieri in campo con 32 uomini

Livorno 16 ottobre 2024 – Piombino: controllo straordinario del territorio carabinieri in campo con 32 uomini

Nella mattinata odierna i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, come condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’area piombinese mirato alla visibilità nell’ottica dell’incremento dei livelli di sicurezza percepita, di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa (con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche nei pressi di istituti scolastici e nelle aree boschive) ed ai reati ambientali in materia di gestione dei rifiuti.

In tale contesto i militari della Compagnia di Piombino, coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Cecina e Portoferraio nonché dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa-San Rossore con il cane “Tami”, dai carabinieri forestali del NIPAAF – Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno e del Nucleo CC Forestale di Venturina, hanno effettuato controlli sulle arterie stradali, ponendo attenzione ai veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, nelle aree boschive nonché presso esercizi produttivi e commerciali e nelle adiacenze di plessi scolastici.

32 i militari complessivamente impiegati i quali, con riguardo alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno controllati 8 veicoli che trasportavano rifiuti di varia natura, senza rilevare criticità, mentre i delle irregolarità sono state riscontrate presso un autolavaggio di Piombino dove i carabinieri forestali hanno verificato l’omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti non pericolosi, elevando una sanzione amministrativa di oltre 2.000 euro al titolare dell’impianto e l’attività è stata segnalata ai competenti uffici della Camera di Commercio.

In riferimento all’attività antidroga, i carabinieri unitamente al cane Tami hanno effettuato dei servizi preventivi nei pressi degli istituti scolastici per poi spostarsi nelle località Montecaselli e Casone al Pino dove i militari hanno individuato e smantellato, con il contributo di Comune ed ASA, due “bivacchi” abusivi all’interno di strutture in disuso, verosimilmente utilizzati in passato per attività di spaccio.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale ed ai soggetti di interesse operativo, due persone sono state denunciate in stato di libertà ed una è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di stupefacenti: un 40enne originario dell’Est Europa è stato deferito per ubriachezza, un 50enne per guida in stato di ebbrezza poiché sorpreso con un tasso alcolemico che superava il triplo del limite consentito ed un 45enne è stato segnalato poiché trovato in possesso di 1 gr circa di cocaina.

All’esito delle attività sono state controllate 158 persone, di cui 3 sottoposte a misure cautelari, 123 veicoli e sono state elevate n.6 contravvenzioni al CDS per un importo totale di circa 700 euro

Piombino: controllo straordinario del territorio carabinieri in campo con 32 uomini