Piombino, Csl, interviene la Regione, sospesi i licenziamenti e riaperto il confronto

12 Settembre 2024

Novità sulla vicenda dei sei operai della Csl, l’azienda di Piombino appartenente al consorzio PuliCoil e attiva nel settore logistica per conto di Liberty Magona. Dopo la denuncia del sindacato, cui sono effettivamente seguite le lettere di licenziamento motivate dall’azienda per la mancanza di lavoro, la Regione ha ottenuto la sospensione dei licenziamenti e la riapertura del confronto fra azienda e sindacato.

Valerio Fabiani, che lunedì scorso aveva incontrato organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori e stamani ha avuto un confronto con il management di Csl e di Magona, giovedì 19 settembre ha convocato il tavolo regionale in presidenza a Firenze.

“Ringrazio Magona per non essersi sottratta alla richiesta di un contributo per risolvere il problema e Csl per aver accolto le nostre richieste e riaperto al confronto con le organizzazioni sindacali” sintetizza il consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani.

“Intendiamo esplorare le strade alternative al licenziamento con il supporto di tutti i soggetti coinvolti: da un lato la disponibilità mostrata da Magona per una proroga di affidamento dei servizi logistica, dall’altro la disponibilità della Regione a mettere in campo la strumentazione possibile per soluzioni alternative” spiega Fabiani.

Si confida nel negoziato per trovare “un insieme di misure in grado di fronteggiare l’attuale calo di lavoro senza disperdere posti di lavoro e competenze fondamentali nel momento in cui il mercato ripartirà”.

