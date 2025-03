Piombino, da oggi in vigore modifiche al TPL

Home

Piombino

24 Marzo 2025

Autolinee Toscane ricorda che dalle 07:00 di oggi, lunedì 24 marzo 2025 fino alle ore 18:00 di venerdì 28 marzo 2025, e comunque sino al termine dei lavori, sarà chiusa la SP39 Vecchia Aurelia all’altezza del ponte sul fiume Cornia a Venturina (LI).

Pertanto (si veda https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/deviazione-linee-venturina ):

tutte le corse delle linee 003-005-008 che partiranno da Piombino-Venturina o Suvereto dopo aver effettuato il transito da Venturina proseguiranno per Riotorto, deviando per la strada SS1 «Variante Aurelia». Non transiteranno per la SP39, riprendendo il servizio regolarmente con transito da Riotorto;

tutte le corse della linea 005-008-012 in partenza da Follonica/Riotorto, in transito dalla SP39 dirette a Venturina-Suvereto o Piombino, dopo essere transitate da Riotorto, devieranno per la strada SS1 «Variante Aurelia» e non transiteranno per la SP39.

Gli studenti sul bus della mattina, in transito da San Lorenzo, diretti alle scuole di Follonica dovranno, se il bus sarà in ritardo, scendere alla fermata della Fiera W ed attraversare la strada per prendere la coincidenza con il bus diretto a Follonica.

