26 Ottobre 2025

Piombino (Livorno) 26 ottobre 2025 Piombino: denunciato un 32enne senegalese per inottemperanza all’ordine di espulsione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 32enne di origini senegalesi irregolare sul territorio nazionale.

I militari, durante un servizio di pattuglia in orario diurno, hanno fermato e controllato un uomo notato aggirarsi con fare sospetto in un’area spesso interessata da attività illecite.

L’uomo, all’atto dell’identificazione, è risultato sprovvisto di qualsiasi valido documento di identità, risultando di fatto irregolare secondo la norma sull’immigrazione.

Per gli uomini dell’Arma si è reso necessario procedere al suo fotosegnalamento, da cui è emerso a suo carico un provvedimento di espulsione pendente ed emesso circa un mese fa dall’Autorità competente della provincia di Grosseto, ed a cui non ha ottemperato permanendo irregolarmente sul territorio italiano.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza all’ordine di espulsione.