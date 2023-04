Home

Provincia

Piombino

Piombino, due denunciati per evasione

Piombino

13 Aprile 2023

Piombino, due denunciati per evasione

Piombino (Livorno) 13 aprile 2023

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, i Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno denunciato per il reato di evasione due persone sottoposte a misure restrittive nel territorio.

Le violazioni hanno riguardato una donna ed un uomo: una 36enne, non nuova al mancato rispetto di provvedimenti giudiziari in quanto stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver violato un precedente provvedimento di divieto di avvicinamento, ed un 46enne, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Entrambi, al momento del controllo dei Carabinieri, non sono stati reperiti presso le proprie abitazioni dalle quali non si sarebbero dovuti allontanare senza un’autorizzazione del Giudice o senza un giustificato motivo, giustificazioni però non sono risultate sussistenti nel loro caso.

Per i due quindi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria labronica che potrebbe valutare di inasprire le misure nei loro confronti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin