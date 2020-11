Home

18 Novembre 2020

Piombino e Covid, nel reparto di Ostetricia 10 posti di cure intermedie

Livorno, 18 novembre 2020

Domani, giovedì 19 novembre, 10 letti di cure intermedie verranno aperti all’ospedale di Piombino,; temporaneamente nel reparto di Ostetricia perché sede logisticamente più funzionale.

Nei giorni successivi altri posti letto Covid dedicati alle cure intermedie saranno a disposizione nei vari territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

L’apertura dei nuovi letti è fondamentale in questo difficile momento perché permette di alleggerire la pressione sugli ospedali Covid dell’Azienda; inoltre rappresenta un’ulteriore risorsa per il territorio e per quei pazienti che; seppur in condizioni di stabilità e di miglioramento, necessitano ancora di cure mediche prima di poter essere dimessi e ritornare al proprio domicilio.

L’integrazione tra territorio ed ospedale permette infatti di venire incontro alle esigenze dei cittadini e per questo l’Azienda ringrazia tutti gli operatori sanitari che quotidianamente svolgono con impegno e professionalità il proprio prezioso lavoro in questo ambito ed anche gli operatori degli Uffici Tecnici che stanno effettuando gli interventi di adeguamento necessari.

