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Piombino, Enel sul territorio con l’Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffe

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23 Aprile 2026

Piombino, Enel sul territorio con l’Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffe

Piombino (Livorno) 23 aprile 2026 Piombino, Enel sul territorio con l’Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffe

Incontri aperti a tutti negli Spazi Enel per riconoscere e gestire telefonate moleste e phishing: una guida pratica per smascherare i raggiri più diffusi.

Il 21 maggio, alle ore 15:00, l’iniziativa farà tappa a Piombino, presso l’Enel Store di viale Repubblica 62.

Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri store, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa, che toccherà anche alcune aree della Toscana, offrirà un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa. Giovedì 21 maggio, alle 15:00, è in programma la tappa all’Enel Store di Piombino in viale della Repubblica 62.

Al centro degli incontri le forme di raggiro oggi più diffuse: dalle telefonate moleste alle e-mail di phishing, fino ai falsi interventi di assistenza, con l’obiettivo di smascherare le tecniche utilizzate nelle comunicazioni telefoniche fraudolente. L’iniziativa offre ai cittadini strumenti concreti per riconoscere i principali tentativi di truffa, orientarsi con maggiore consapevolezza tra i diversi canali di contatto e individuare tempestivamente i segnali d’allarme, adottando comportamenti più sicuri.

Il progetto nasce in risposta al forte aumento delle chiamate moleste (spoofing), phishing e contatti fraudolenti che colpiscono non solo il settore energetico, un fenomeno che colpisce clienti di ogni età e richiede interventi sempre più strutturati. Enel è impegnata da tempo nel contrasto a queste pratiche con campagne informative, sistemi di contatto certificati e iniziative per rafforzare la sicurezza digitale, con l’obiettivo di garantire un’esperienza più semplice e soprattutto più protetta.

La nuova iniziativa si inserisce nel format degli Enel Energy Bar, attraverso cui gli Enel Store aprono le porte al pubblico. In questi appuntamenti, esperti e consulenti guidano i cittadini in un percorso pratico alla scoperta dell’energia.