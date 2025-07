Piombino, firmato accordo al MITIT. Tenerini (FI): “Non annunci ma scelte concrete, ora vigileremo perchè il lavoro non resti sulla carta”

Home

10 Luglio 2025

Piombino (Livorno) 10 luglio 2025

«La firma dell’accordo quadro siglato oggi al MiMIT rappresenta un passo atteso, importante e finalmente concreto per il futuro di Piombino e per il rilancio della siderurgia italiana. Non è il frutto di dichiarazioni a effetto o promesse di facciata – come ci ha purtroppo abituati il centrosinistra in questi anni – ma il risultato di un percorso serio, costruito con coerenza e impegno politico, che oggi si traduce in una prospettiva industriale reale.»

Lo dichiara l’on. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera.

«L’investimento di Metinvest Adria, legato all’Accordo di Programma e accompagnato dall’impegno ad assorbire tutti i lavoratori attualmente in cassa integrazione presso JSW Steel Italy, è una notizia che Piombino attendeva da tempo. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la determinazione delle istituzioni, ma anche grazie al contributo costruttivo delle organizzazioni sindacali, che hanno tenuto viva l’attenzione sul sito industriale e che oggi sono chiamate, insieme a noi, a vigilare perché le promesse si traducano in realtà.»

«Forza Italia è sempre stata dalla parte del lavoro produttivo, dell’industria che investe e innova, e della dignità delle persone. Il lavoro non è uno slogan: è il primo strumento di libertà. Oggi si apre una nuova stagione per Piombino. Sta a tutti noi – politica, impresa e parti sociali – fare in modo che non sia solo un capitolo scritto sulla carta, ma una pagina vissuta nella vita delle famiglie.»