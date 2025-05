Home

Piombino, furti di alcolici al supermercato: denunciato un 44enne per furto aggravato e ubriachezza molesta

14 Maggio 2025

Si aggirava tra gli scaffali del supermercato come un normale cliente, ma in realtà era lì per rubare. I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato a piede libero un uomo di 44 anni, di origini nordafricane, gravemente indiziato di essere l’autore di una serie di furti messi a segno negli ultimi tempi.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe più volte sottratto bottiglie di alcolici e superalcolici per un valore complessivo di alcune centinaia di euro. Utilizzando metodi dissimulati, avrebbe oltrepassato le casse senza pagare, venendo notato in diverse occasioni dal personale addetto alla vigilanza.

L’episodio più recente ha richiesto l’intervento diretto dei Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio. A seguito della segnalazione di un ennesimo furto, i militari hanno individuato il 44enne in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista degli operatori, l’uomo ha reagito in modo violento, lanciando una bottiglia di whisky sul marciapiede, che si è frantumata senza fortunatamente causare danni a persone o cose, per poi allontanarsi.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi dei filmati di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificarlo e a denunciarlo per furto aggravato. A suo carico è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità dell’uomo in episodi analoghi.