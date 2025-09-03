Home

Provincia

Piombino

Piombino, guida in stato di ebrezza, denunciate due persone

Piombino

3 Settembre 2025

Piombino, guida in stato di ebrezza, denunciate due persone

Piombino (Livorno) 3 settembre 2025 Piombino, guida in stato di ebrezza, denunciate due persone

I Carabinieri del Comando Compagnia di Piombino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Campiglia, Piombino e San Vincenzo, in ottica di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità diffusa, effettuando accertamenti sulle arterie stradali e sulle aree urbane più sensibili.

114 le persone identificate, 181 veicoli controllati e 15 verifiche nei confronti di sottoposti a misure cautelari, rilevate e sanzionate 27 violazioni al cds (tra le quali guida senza assicurazione e guida con patente scaduta), per un importo complessivo di quasi 3.500 ed il ritiro di tre patenti.

Nel corso dei controlli, inoltre, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, un uomo e una donna entrambi 30enni del fiorentino. L’uomo, fermato in loc. Perelli alla guida della propria auto, aveva un tasso alcolemico di oltre 2,20 g/l mentre oltre 1,30 g/l il livello rilevato alla conducente fermata in via della Resistenza.

Un 44enne di origini nordafricane, invece, controllato mentre, in stato di ubriachezza, arrecava disturbo ai passanti, è stato sanzionato ai sensi del 688 c.p.

Dal punto di vista di contrasto alla droga, i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Livorno un 25enne ed un 45enne della zona per uso personale di stupefacenti, essendo stati trovati in possesso il primo di 1,5 gr circa di hashish ed il secondo di mezzo grammo di cocaina e hashish, quantità ritenute compatibili con il consumo individuale. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, dopo le analisi di rito, verrà distrutto.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste ultime so