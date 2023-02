Home

4 Febbraio 2023

Piombino – Guida in stato di ebrezza, patente ritirata e veicolo sequestrato ad un 48enne

Piombino (Livorno) 4 febbraio 2023 – Guida in stato di ebrezza, patente ritirata e veicolo sequestrato ad un 48enne

I Carabinieri della Compagnia di Piombino sono stati impegnati in accurati controlli alla circolazione stradale; 130 persone identificate e 77 veicoli controllati.

A seguito dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 48enne già noto alle forze dell’ordine perché sorpreso con un tasso alcolemico pari a 2,18gr/l, oltre 4 volte il limite consentito.

Per lui patente ritirata e veicolo sequestrato ai fini della confisca.

