Home

Provincia

Piombino

Piombino, i lavoratori JSW di Piombino a scioperare per essere artefici del loro futuro

Piombino

19 Ottobre 2023

Piombino, i lavoratori JSW di Piombino a scioperare per essere artefici del loro futuro

Piombino (Livorno) 19 ottobre 2023 – Piombino, i lavoratori JSW di Piombino a scioperare per essere artefici del loro futuro

Sono terminate le assemblee tenutesi dalle segreterie Fim-Fiom-Uilm Livorno con tutti i lavoratori Jsw, Piombino Logistics e Gsi. Assemblee molto partecipate anche alla luce delle ultime notizie emerse sulla stampa nazionale e per le dichiarazioni del Ministro relative a novità significative in arrivo per il Polo siderurgico piombinese.

In questi giorni il Ministro ha incontrato direttamente Sajjan Jindal, che ha confermato la propria volontà di investire, ed ha riferito di un interesse del Gruppo Danieli – Metinvest per un ulteriore investimento a Piombino.

Tutte notizie che hanno creato molte aspettative tra i lavoratori ed i cittadini ma, come abbiamo ribadito nelle assemblee; dobbiamo concentrarci soprattutto sulle prossime scadenze mentre si lavora al rilancio della siderurgia a Piombino.

Mentre ci vengono prospettati importanti sviluppi che potrebbero esserci nell’arco di 2/3 anni; non abbiamo la garanzia di una proroga della cassa integrazione in deroga che scadrà il 7 gennaio e per la quale sappiamo che non ci sono risorse attualmente disponibili in Regione Toscana.

Tra i soggetti interessati ed il Governo si ha la sensazione che sia in atto una partita a carte coperte e come in un risiko stiano provando ad alzare il prezzo mentre ragionano di come posizionarsi nelle aree in cui è situato lo stabilimento.

Le parti continuano a trattare senza tenere conto del destino dei lavoratori e, in questa pericolosa partita, stanno decidendo di lasciare esclusi i Rappresentanti dei Lavoratori.

Sono iniziative per far rispettare gli impegni assunti dal Governo all’ultimo incontro ministeriale, visto che; a luglio a Mimit venne di fatto garantita la convocazione dei sindacati per essere aggiornati sugli sviluppi, consapevoli della prossima scadenza degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di arrivare alla firma dell’addendum entro fine anno.

Alla luce delle ultime notizie e dichiarazioni; le decisioni non possano essere prese sulla pelle dei lavoratori senza neppure sentire l’esigenza di aggiornarli e dar loro delle garanzie sul proprio futuro.

Dalle assemblee, all’unanimità è emersa la volontà di mettere in campo urgenti iniziative mirate ad ottenere la convocazione per la vertenza Jsw affinché si chiarisca come sarà gestita la scadenza degli ammortizzatori sociali, per i quali proponiamo un Decreto Piombino che permetta alle parti di trattare ed arrivare a siglare un Accordo di Programma propedeutico a garantire gli investimenti, ma al tempo stesso mettendo in sicurezza gli oltre 1500 lavoratori coinvolti.

L’appuntamento, in mancanza di una convocazione, è per lunedì 23 ottobre quando i sindacati metteranno in campo iniziative con scioperi a scacchiera che permetteranno di impedire le spedizioni di un prodotto strategico come le rotaie.

Lunedì 23 ottobre la Fiom Cgil proclama 8 ore di sciopero così suddiviso :

dalle 6 alle 14 per i lavoratori GSI, dalle 14 alle 22 per i lavoratori JSW e dalle 22 alle 6 per i lavoratori PIO LOG

L’appuntamento è con tutti i lavoratori presso la portineria Jsw di Ischia di Crociano alle ore 9,30.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin