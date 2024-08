Home

Piombino, incendio traghetto Corsica Ferries: 274 passeggeri evacuati via mare (Video riprese aeree)

20 Agosto 2024

Piombino, incendio traghetto Corsica Ferries: 274 passeggeri evacuati via mare (Video riprese aeree)

Livorno 20 agosto 2024

Questo pomeriggio al porto di Piombino un principio d’incendio si è sviluppato a bordo di un traghetto Corsica Ferries, in servizio sulla tratta Piombino-Portoferraio.

La nave, partita dal porto di Piombino nel pomeriggio, è rientrata in porto dopo il fumo rilevato nella sala macchine dove è scoppiato l’incendio.

I 274 passeggeri a bordo sono stati fatti evacuare via mare non si è registrato nessun ferito grazie al pronto intervento della macchina dei soccorsi che ha visto impegnato personale dei Vigili del Fuoco, presenti con tre squadre, autoscale, carri aria ed elicottero, nonché dei Carabinieri, della Guardia Costiera e del 118.

“Per fortuna – ha affermato il Prefetto Dionisi – non ci sono stati danni ai passeggeri e all’equipaggio, grazie anche al tempestivo intervento del personale del traghetto che ha fatto immediatamente rientro nel Porto di Piombino per mettere in sicurezza l’imbarcazione e agevolare le operazioni di sbarco.

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente operativa; ha consentito di far evacuare i passeggeri in maniera sicura, nonostante la mancata apertura del portellone principale del traghetto.

Grazie al personale dell’equipaggio, rimasto a bordo per assistere i Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Livorno e di Grosseto; si è riusciti a localizzare l’incendio e a spegnerlo.

Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a quanti hanno operato per risolvere al meglio la situazione che poteva avere conseguenze decisamente drammatiche.

Un riconoscimento speciale va poi ai Vigili del Fuoco di Livorno e di Grosseto, prontamente intervenuti sul posto, che, con la consueta professionalità e l’alto senso del dovere, hanno contribuito in maniera determinante ad evitare il peggio”.

Le immagini aeree del traghetto nel porto di Piombino con i soccorsi e le persone evacuate

Piombino, incendio traghetto Corsica Ferries: 274 passeggeri evacuati via mare (Video riprese aeree)