Piombino: inseguimento e arresto per droga e detenzione di munizioni

31 Gennaio 2025

Piombino (Livorno) 31 gennaio 2025

Una pattuglia del commissariato di Piombino ha fermato un uomo che, alla vista dell’auto della Polizia, è salito rapidamente a bordo del proprio veicolo tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e sottoporlo a controllo.

Durante la perquisizione personale, l’uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato trovato in possesso di cocaina nascosta nelle tasche dei pantaloni.

Successivamente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo, dietro alcuni quadri appesi alle pareti, ulteriori 15,55 grammi di cocaina già suddivisi in involucri presumibilmente destinati allo spaccio. Sequestrati anche 3.300 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Durante l’operazione, i poliziotti hanno inoltre scoperto, in una tasca ricavata all’interno di un giubbotto, quattro proiettili: un calibro 357 Magnum e tre proiettili di tipo artigianale.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.