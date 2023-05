Home

Piombino: lavoratore in nero, maxi multa al mercato

Piombino

10 Maggio 2023

Piombino: lavoratore in nero, maxi multa al mercato

10 maggio 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino hanno svolto un mirato servizio di controllo presso il mercato comunale settimanale di Piombino ed è stato individuato un lavoratore in nero intento nelle attività di vendita.

Il lavoratore identificato, di nazionalità extracomunitaria, possessore di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non era stato assunto e pertanto prestava irregolarmente la propria attività lavorativa per l’esercente che occupava lo spazio mercatale.

Quanto riscontrato è stato segnalato ai colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno che contestava la violazione amministrativa di: “impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro in misura pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, con relativo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Veniva pertanto elevata una sanzione amministrativa per un importo di 3.600 euro, nonché una somma aggiuntiva di 2.500 euro da versare per ottenere la revoca della sospensione, previa assunzione del lavoratore non assicurato.

Il 65enne responsabile della ditta individuale è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

I controlli proseguiranno per garantire sicurezza alla cittadinanza e tutelare i lavoratori.

