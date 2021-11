Home

Piombino, lavoratori Jsw: sciopero e presidio a Roma

3 Novembre 2021

Piombino 3 ottobre 2021

Sciopero dei lavoratori dell’acciaieria Jsw Steel Italy di Piombino (Livorno) il 10 novembre e presidio a Roma, insieme ai lavoratori dell’Ex Ilva, per la salvaguardia del settore siderurgico.

E’ quanto deciso dal Consiglio di Fabbrica (CdF) con la Rsu Jsw Steel Italy, Piombino Logistics e Gsi e le segreterie Fim-Fiom-Uilm provinciali per fare il punto della situazione e confrontarsi sulla manifestazione del 10 novembre organizzata dalle segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm.

Per i sindacati “dopo i tanti annunci della volontà di salvaguardare e rilanciare lo stabilimento di Piombino, unico produttore italiano di rotaie, il ministro Giorgetti ha il dovere di assumersi la responsabilità che il suo ruolo richiede attivandosi in prima persona. Lo stato degli impianti richiede interventi ed investimenti urgenti in primis per la salvaguardia della sicurezza e salute di tutti i lavoratori, ma sono indispensabili anche per rendere gli impianti efficienti e nuovamente competitivi”

