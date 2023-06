Home

Piombino LI, chiusura estiva Lungomare Marconi linee bus deviate

16 Giugno 2023

Piombino (Livorno) 16 giugno 2023 – Piombino LI, chiusura estiva Lungomare Marconi linee bus deviate

il giorno 16 giugno 2023 dalle ore 16,00 alle ore 24,00

ogni giovedì dal giorno 22 giugno 2023 fino al 10 agosto 2023 dalle 18,00 alle ore 24,00 vi sarà la Chiusura Estiva serale Lungomare Marconi

Pertanto, le linee 21D (3 Nera) e la 21C (linea 2) subiranno variazioni di percorso e transiteranno da Via Amendola, via de Sanctis, Viale Michelangelo, Via Cecioni, Via Modigliani, Via Forlanini, indi percorso normale.

