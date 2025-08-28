Home

Piombino, lite in un ristorante turistico: dipendente ubriaco minaccia il maitre con un coltello, denunciato

28 Agosto 2025

Piombino (Livorno) 28 agosto 2025

Piombino – Momenti di paura nella notte appena trascorsa in una nota struttura ricettiva della città, molto frequentata dai turisti, dove un dipendente in stato di alterazione psico-fisica ha minacciato con un coltello il maitre del ristorante.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 2, quando alla Sala Operativa del Commissariato di Piombino è arrivata la segnalazione del responsabile della sala, che si era visto puntare contro l’arma da un collega di lavoro. Sul posto è intervenuta immediatamente una volante della Polizia di Stato, che ha ricostruito i fatti e individuato l’autore del gesto.

Si tratta di un uomo di 44 anni, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Secondo quanto emerso, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati all’attività lavorativa: dapprima un diverbio, poi le minacce di morte con l’uso del coltello.

Gli agenti, dopo aver calmato la situazione ed effettuato i controlli, hanno accompagnato l’uomo in Commissariato. Al termine degli accertamenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Grazie al tempestivo intervento della Polizia, nessuno è rimasto ferito e la serata si è conclusa senza conseguenze per il personale della struttura.