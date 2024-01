Home

Piombino

19 Gennaio 2024

Livorno 19 gennaio 2024 – Piombino, Memorandum tra Ministero e Aziende, USB: Tassello importante, ora discutere dei piani industriali

“La notizia di un Memorandum o understanding tra Ministero, Metinvest e Danieli è sicuramente un tassello importante ad ulteriore definizione del rilancio della siderurgia su Piombino, che andrà a integrare anche il piano nazionale per la siderurgia in Italia”.

Lo dichiara Simone Selmi, sindacalista USB Toscana che prosegue:

“Ora però serve accelerare il passo e concretizzare quanto prospettato per Piombino anche in relazione al combinato disposto tra il progetto di Metinvest e la multinazionale indiana JSW. In sostanza serve discutere dei piani industriali, del crono-programma, delle bonifiche e di come la definizione di accordi di programma per il territorio dovranno garantire la tutela di tutti i lavoratori con la garanzia di dare finalmente una risposta risolutiva all’annosa questione ambientale”.

