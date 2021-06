Home

Piombino

16 Giugno 2021

Piombino (Livorno), 16 giugno 2021 – Piombino, motociclista sbatte la testa contro una saracinesca

Poco dopo la mezzanotte il 118 è stato chiamato per un intervento in via di Salivoli a Piombino.

Un motociclista è caduto dal suo mezzo provocandosi un trauma cranico dovuto all’urto contro la saracinesca di un negozio

Sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Piombino per prestare soccorso al motociclista

L’uomo, un 50enne, P.P, residente a Piombino nonostante la caduta non avrebbe riportato gravi lesioni, è stato infatti trasportato al ps di piombino in codice verde

