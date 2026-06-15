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Piombino: “Ospedali e sanità di prossimità”, la Cgil organizza incontro pubblico

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15 Giugno 2026

Piombino: “Ospedali e sanità di prossimità”, la Cgil organizza incontro pubblico

Piombino, 15 giugno 2026 Piombino: “Ospedali e sanità di prossimità”, la Cgil organizza incontro pubblico

“Ospedali e sanità di prossimità”: questo il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 18 giugno dalle 17 alle 19 a Piombino presso il Centro giovani in via della Resistenza 4. L’incontro è organizzato dalla Cgil Livorno.

Al dibattito – presieduto da Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno) e introdotto da Filippo Bellandi (segretario Cgil Livorno con delega alla sanità) – parteciperanno Giuseppe Bartoletti (segretario generale Spi-Cgil Livorno), Mauro Scalabrini (segretario generale Fp-Cgil Livorno), Sandra Scarpellini (presidente Società della Salute Valli Etrusche) e Monia Monni (assessore regionale alla sanità). Le conclusioni saranno affidate a Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana).

L’iniziativa è organizzata dalla Cgil Livorno nell’ambito della campagna lanciata a livello nazionale dalla Cgil insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile per la raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla sanità mirante a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute nel rispetto della Costituzione e della Legge 833/1978, rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale.

La Cgil invita la cittadinanza è invitata a partecipare.