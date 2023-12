Piombino: proroga Cig Jsw più vicina, obiettivo rilancio acciaierie

Home

11 Dicembre 2023

Livorno 11 dicembre 2023

“Esprimo soddisfazione per le rassicurazioni sulla cassa integrazione in deroga a favore dei 1.400 lavoratori Jsw di Piombino.

Con l’incontro che si è svolto tra Governo e sindacati la proroga è ancora più vicina.

Si tratta di una richiesta che abbiamo espresso formalmente con un atto di sindacato ispettivo nei mesi scorsi e che stiamo portando avanti con un costante confronto con il Ministero del Lavoro.

I 21 milioni di euro complessivi a favore dei dipendenti Jsw, sui quali si sta ragionando, sarebbero un risultato fondamentale per garantire gli ammortizzatori sociali anche nel 2024. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare i lavoratori e di rilanciare le acciaierie”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Resposabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

“Il Governo – aggiunge – sta lavorando per creare un polo siderurgico integrato green, creando le condizioni favorevoli per gli investitori di Metivenst-Danieli e promuovendo la realizzazione di un progetto in grado di aumentare la produttiva, i posti di lavoro e la sostenibilità del settore.

Gli attuali dipendenti dello stabilimento di Piombino saranno parte integrante della ripartenza delle acciaierie, che vede il nostro territorio al centro della strategia industriale nazionale.

Nelle more di questo percorso è fondamentale continuare a salvaguardare i lavoratori Jsw e per questo prevediamo di stanziare le risorse, già in legge di bilancio, a garanzia della cassa integrazione anche per il prossimo anno.

Continueremo a seguire i prossimi tavoli ministeriali con il massimo impegno per dare una nuova prospettiva di sviluppo all’industria siderurgica, tracciando la rotta per il futuro di Piombino ma – conclude Tenerini- al contempo tutelando i 1.400 lavoratori Jsw che rappresentano le nostre eccellenze produttive”

