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Piombino protagonista in tv: nella fiction di Vanessa Incontrada anche i bus di Autolinee Toscane

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7 Settembre 2026

Piombino protagonista in tv: nella fiction di Vanessa Incontrada anche i bus di Autolinee Toscane

Piombino (Livorno) 7 settembre 2026

Piombino torna in prima serata su Canale 5 con la nuova puntata di “Erika – Una detective per caso”. La serie andrà in onda mercoledì 9 settembre, dopo il debutto dello scorso 2 settembre.

La miniserie vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. La città toscana completa il trio dei protagonisti, grazie alle sue ambientazioni e alla presenza riconoscibile del territorio.

Nella fiction compare anche un elemento della vita quotidiana locale: il servizio di trasporto pubblico di Autolinee Toscane.

Gli autobus accompagnano Erika a Piombino

I mezzi di Autolinee Toscane entrano nella storia già all’inizio della prima puntata. Gli autobus dalla livrea blu interurbana accompagnano Erika nel suo ritorno a Piombino.

La protagonista aveva lasciato la città durante l’adolescenza. Il suo rientro apre una nuova fase della vicenda.

Gli stessi autobus la accompagnano anche al termine dell’episodio. Il servizio pubblico diventa così parte dell’ambientazione e contribuisce a raccontare il legame tra la protagonista e la città.

Autolinee Toscane gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana dal novembre 2021. Nella serie, i mezzi e gli autisti assumono un ruolo narrativo, pur senza diventare protagonisti della vicenda.

La collaborazione con la produzione

La presenza dell’azienda nella fiction nasce dalla collaborazione con la troupe. Autolinee Toscane ha accolto le richieste della produzione e ha messo a disposizione autobus, autisti e uffici aziendali.

Il personale ha lavorato a stretto contatto con la troupe. Gli autisti hanno dovuto confrontarsi con le esigenze organizzative delle riprese televisive.

La collaborazione ha permesso alla produzione di realizzare le scene ambientate sul territorio. Allo stesso tempo, ha offerto all’azienda l’opportunità di mostrare il ruolo quotidiano del trasporto pubblico.

Una vetrina per la Val di Cornia

La miniserie è stata girata a Piombino tra settembre e ottobre 2025. La produzione ha scelto la città come luogo principale per lo sviluppo della storia.

La fiction racconta la vicenda di Erika, una scrittrice di romanzi gialli coinvolta in un vero caso di omicidio. Il commissario Leonardo, interpretato da Francesco Scianna, conduce le indagini.

La serie rappresenta un adattamento di una produzione francese. La versione originale si ispira ai romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg.

Per Autolinee Toscane, la partecipazione valorizza il rapporto tra trasporto pubblico, territorio e comunità locali. I bus attraversano ogni giorno la Val di Cornia e collegano persone, servizi e luoghi.

La presenza nella fiction porta quindi sul piccolo schermo un’attività ordinaria. Il servizio diventa anche uno strumento per raccontare Piombino e la sua identità territoriale a un pubblico nazionale.