2 Maggio 2022

Piombino, "punto nascita praticamente chiuso, ancora una nascita in ambulanza"

L'intervento di Anselmi (Forza Italia)

Piombino 2 maggio 2022

Mara è nata in ambulanza durante il tragitto da Piombino a Cecina poco prima della mezzanotte tra il 30 aprile ed il 1° maggio

Grazie all’ottimo intervento dei medico del 118 che era a bordo dell’ambulanza. La piccola Mara sta bene e pesa 3,5 chili

Sull’accaduto, Davide Anselmi, Forza Italia Piombino, dopo i rinraziamenti al personale medico, dichiara:

È il secondo caso da quando il punto nascita è stato di fatto chiuso

Tutto è andato bene grazie alla professionalità dell’equipe che ringraziamo

Detto questo la chiusura del punto nascita rimane un vulnus per la città e mette a rischio (indipendentemente dalla bravura del 118) mamma e nascituro nel tragitto di ben 45 km per raggiungere Cecina.

Una viabilità completamente zoppa e non all’altezza, prospettive ancora più disastrose con l’avvio dei cantieri della 398 che rallenteranno per mesi, ottimisticamente, il traffico non solo durante il periodo estivo.

Questa criticità non smetteremo mai di denunciarla, di chiedere soluzioni per una riapertura, quanto meno in condivisione con l’ospedale di Cecina della equipe medica del punto nascita.

