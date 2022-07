Home

Provincia

Piombino

Piombino, rigassificatore e ittica, Sindacati: “garanzie certe per chi ha scommesso in questo territorio”

Piombino

3 Luglio 2022

Piombino, rigassificatore e ittica, Sindacati: “garanzie certe per chi ha scommesso in questo territorio”

Piombino (Livorno), 03 luglio 2022

FAI-CISL; FLAI-CGIL; UILA-UIL: Con il presente comunicato le rappresentanze di categoria di CGIL, CISL e UIL portano le preoccupazioni e le opinioni di un settore importante a livello nazionale, quale è l’itticoltura, la mitilicoltura e la pesca nel Golfo di Follonica, le quali nel tempo hanno sviluppato un

tessuto produttivo rilevante per Piombino e per tutto il Golfo.

Un settore che ha visto crescere l’occupazione, con il passaggio dalle prime vasche di allevamento pesci realizzate 25 anni fa con 8 addetti, fino ad arrivare alla situazione odierna dove i lavoratori occupati sfiorano le 300 unità, con dipendenti sia femminili che maschili.

Come rappresentanze di categoria chiediamo garanzie certe per chi ha scommesso in questo territorio, sia come imprenditori che hanno investito cifre considerevoli, sia come lavoratori che riconvertendosi, hanno scelto di restare.

Non siamo per i SI o per i NO a priori, non siamo tecnici e non conosciamo scientificamente i pericoli o qualsiasi tipo di ricaduta negativa sul territorio.

E’ per questo che oggi siamo qui, solo per avere garanzie di tutela per i lavoratori e per gli imprenditori, i quali forniscono una boccata di ossigeno a

questo golfo con la pesca, l’itticoltura e la mitilicoltura.

Vogliamo la garanzia che tenere in porto un rigassificatore non significhi il fallimento delle imprese agroittiche e della pesca.

Per questo, anche se il tempo è limitato, occorrono studi seri e piani dettagliati, anche con la supervisione e la tutela della Regione Toscana tramite l’ARPAT, o comunque tramite un ente super partes, non di certo esclusivamente tramite le rassicurazioni assolutamente non esaustive e di parte, fino ad oggi pervenute solo dalla azienda interessata all’istallazione del rigassificatore.

Quello che occorre è un patto serio, dove ogni attore di questa storia si assuma le proprie responsabilità in termini economici e legali.

Noi registriamo e mettiamo agli atti, quanto dichiarato dal Presidente Giani nel comunicato n.0612 del 29 giugno 2022, all’interno del quale chiediamo però di condividere a pieno, con le parti sociali, il suo “memorandum di

10 punti”, incentivando e definendo con chiarezza, quale tutela della salute dei cittadini si offre e quali tutele, anche economiche, si vogliono attuare per tutte quelle imprese dell’itticoltura, mitilicoltura e della pesca che operano in e con il mare di questo territorio.

Chiediamo di condividere l’inserimento di penali a salvaguardia dell’economia locale in caso di danneggiamenti riconducibili alla presenza del rigassificatore.

Rigassificatore che è una priorità nazionale della quale Piombino fa parte e come tale non può e non deve essere soltanto l’agnello sacrificale.

Quindi, sig. Presidente Giani, rifletta sul contributo che noi, rappresentanti dei lavoratori della Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil abbiamo portato, con idee da condividere e sviluppare per tutelare TUTTI e non sacrificare qualcuno a beneficio di altri.

Piombino adesso vuole solo certezze riguardo salute, lavoro, ambiente ed economia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin