Home

Provincia

Piombino

Piombino, sequestrati 180 grammi di hashish: operazione antidroga della Polizia

Piombino

26 Aprile 2025

Piombino, sequestrati 180 grammi di hashish: operazione antidroga della Polizia

Piombino (Livorno) 26 aprile 2025 Piombino, sequestrati 180 grammi di hashish: operazione antidroga della Polizia

La Polizia di Stato di Piombino continua senza sosta la sua attività di contrasto allo spaccio di droga. Durante la scorsa settimana, gli agenti del Commissariato di Piombino, su delega della Procura della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione antidroga a Piombino è scattata al tramonto, quando i poliziotti sono entrati in diverse abitazioni individuate grazie a mesi di indagini. Gli investigatori erano alla ricerca di hashish, sostanze psicotrope e altri elementi utili a dimostrare attività di spaccio.

Nel corso delle perquisizioni, la Polizia ha sequestrato 167,94 grammi di hashish, che sono stati immediatamente messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stato denunciato un soggetto maggiorenne, di nazionalità marocchina, trovato in possesso di 15,78 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 1.530 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il sequestro di oltre 180 grammi di hashish a Piombino rappresenta un duro colpo per il microspaccio locale e testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini.

L’azione coordinata tra il Commissariato di Piombino e la Procura di Livorno conferma l’importanza di un’attività investigativa capillare e mirata nel contrastare il traffico di droga e tutte le forme di criminalità connesse.