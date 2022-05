Home

Provincia

Piombino

Piombino: si ribalta una piattaforma, operaio trasferito a Cisanello

Piombino

10 Maggio 2022

Piombino: si ribalta una piattaforma, operaio trasferito a Cisanello

Piombino (Livorno) 10 maggio 2022

Questa mattina è rimasto ferito un operaio di 54 anni che stava potando delle piante.

La piattaforma sulla quale lavorava l’operaio, per cause ancora da chiarire si è ribaltata, sul posto per liberare l’operaio sono intervenuti i vigili del fuoco. Appena liberato l’operaio è stato affidato alle cure dei volontari della Croce Rossa di Venturina ed al medico del 118

Il 54enne a seguito dell’incidente sul lavoro ha riportato vari traumi alle gambe. A seguito della della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha poi trasportato il paziente all’ospedale di Cisanello

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin