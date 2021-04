Home

16 Aprile 2021

Piombino, sindacati a Roma per JSW. Consegnato documento indirizzato a Draghi e Giorgetti

Piombino (Livorno) 16 aprile 2021

Le segreterie provinciali Fim Fiom Uilm e Uglm, come annunciato nei giorni scorsi; hanno consegnato a Roma un documento indirizzato al Presidente del Consiglio Draghi e al Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti.

Le Segreterie accolte dai rappresentanti dei partiti politici già passati dal presidio delle RSU JSW e che si sono resi disponibili a fare da tramite per recapitare il documento che oltre a ripercorrere le ultime vicissitudini dello stabilimento richiedono la convocazione del tavolo di crisi per Piombino alla presenza delle OoSs.

Nell’occasione siamo stati ricevuti nell’ordine:

delegazione PD, guidata dalla capogruppo al Senato Simona Malpezzi, la senatrice Caterina Biti e dall’onorevole Andrea Romano;

dalla delegazione di Forza Italia guidata dalla capogruppo Anna Maria Bernini, dal senatore Massimo Mallegni e dal viceministro allo sviluppo economico Gilbero Pichetto Fratin;

delegazione della Lega con i senatori Manuel Vescovi, Massimiliano Romeo e onorevole Manfredi Potenti;

dalla delegazione di LEU guidata dal capogruppo alla Camera Federico Fornaro.

Con ciascuno abbiamo condiviso gli aggiornamenti sulla situazione in cui versa lo stabilimento e il dramma che subisce un intero territorio.

Tutte le forze politiche incontrate nella mattina si sono dichiarate disponibili, e per questo le ringraziamo, a:

recapitare il documento e a sollecitare il Ministro dello Sviluppo Economico ad attivare quella convocazione da troppo tempo attesa.

Una opportunità per offrire alle istituzioni un contributo alla possibile soluzione industriale del territorio.

Per questo ragioni spiace non avere avuto al fianco delle OoSs chi rappresenta tutto il territorio in un momento in cui si sta definendo il futuro non solo di una fabbrica ma dell’intera Val di Cornia.

