6 Giugno 2023

Piombino: sorpreso a rubare in un negozio del centro, arrestato 24enne

Piombino (Livorno) 6 giugno 2023

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un giovane di 24 anni, con precedenti di polizia, poiché sorpreso nel tentativo di impossessarsi di merce varia in un negozio del centro città.

I militari, impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio, sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione di un furto in atto.

Prontamente recatisi sul posto, i carabinieri hanno sorpreso il giovane all’interno del negozio, entrato attraverso una vetrata infranta mentre rovistava fra gli scaffali, spargendone la merce esposta, prima che potesse asportare oggetti o denaro. Il giovane, originario dell’est Europa ma residente a Piombino, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una grossa cesoia della lunghezza complessiva di 35 cm contenuta in uno zaino, strumento verosimilmente utilizzato per l’effrazione.

Il giovane è stato pertanto tratto in arresto in flagranza per tentato furto aggravato per la violenza sulle cose e quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

