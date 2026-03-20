Home

Provincia

Piombino

Piombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieri

Piombino

20 Marzo 2026

Piombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieri

Piombino (Livorno) 20 marzo 2026 Piombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieri

Controlli rafforzati e presenza capillare sul territorio: è in questo contesto che i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto, ricettazione, resistenza e porto di arma.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno per contrastare i reati predatori, dopo le segnalazioni di furti di portafogli e cellulari registrati nei giorni scorsi nel centro cittadino.

Proprio durante un controllo mirato nella zona tra corso Italia, via Roma e le strade limitrofe, i militari hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver tentato di sfilare il portafoglio dal borsello di un pensionato, approfittando di un momento di distrazione. Il colpo, però, non è riuscito e il 33enne ha provato ad allontanarsi rapidamente.

L’intervento dei carabinieri è stato immediato: intercettato e fermato, l’uomo ha reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo. Durante la fuga ha estratto un coltellino, brandendolo contro i militari, e ha cercato di disfarsi di due telefoni cellulari che aveva nelle tasche.

Ne è nato un inseguimento concluso con il blocco del fuggitivo, nonostante ulteriori tentativi di resistenza e atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che i cellulari recuperati erano stati rubati nei giorni precedenti. I dispositivi sono stati rapidamente restituiti ai legittimi proprietari, mentre ulteriori verifiche hanno consentito di collegare parte della refurtiva ad almeno quattro distinti episodi di furto avvenuti nella stessa area.

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Livorno, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

L’operazione conferma l’efficacia dei controlli sul territorio, che hanno permesso non solo di fermare il presunto responsabile, ma anche di recuperare e restituire rapidamente i beni sottratti alle vittime.