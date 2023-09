Piombino: Trovato con una bottiglia di vino in mano, multato e denunciato 30enne

Home

25 Settembre 2023

Piombino (Livorno) 25 settembre 2023 –

Nel centro cittadino di Piombino, più precisamente in via Pisacane, i carabinieri hanno contestato ad un 30enne la violazione amministrativa pecuniaria, per un importo di 167. 00 euro, per inosservanza dell’Ordinanza nr. 25 emessa il 22.09.2023 dal sindaco del Comune di Piombino

L’ordinanza vieta, appunto, in orario serale/notturno, il consumo di alcolici anche nella citata via:

Il giovane stazionava presso un esercizio pubblico di somministrazione di cibi e bevande con una bottiglia di vino in vetro.

Per tale condotta è stato altresì deferito in stato di libertà all’A.G. labronica per violazione del

divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento (DACUR) a cui era

sottoposto.

