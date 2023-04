Home

Attualità

Piombino: “Turisti, congratulazioni, avete vinto la possibilità di saltare in aria”

Attualità

15 Aprile 2023

Piombino: “Turisti, congratulazioni, avete vinto la possibilità di saltare in aria”

Piombino (Livorno) 15 aprile 2023

“Benvenuti a Piombino. State andando al porto per prendere la nave per l’Elba?

Congratulazioni!!

Avete vinto l’opportunità di navigare in acque interdette e la possibilità di saltare per aria insieme a noi, grazie alla nave gasiera già piena di GNL che troverete ormeggiata a un tiro di fionda dalla vostra imbarcazione!

AVETE UNA VITA PIATTA E MONOTONA?

Nessun problema, da noi proverete il brivido di stare all’interno del raggio di distruzione totale, mentre tranquilli sotto il sole cocente attendete d’imbarcarvi. E dai, ditelo che vi piace vincere facile!!!”

E’ questa una parte del volantino che ieri pomeriggio (Venerdì 14 aprile, dalle ore 15 alle 19) e oggi, Sabato 15 aprile, dalle ore 10 alle 19, è stato distribuito in via Cavallotti angolo via di Portovecchio a Piombino ( davanti bar Elba) durante il SIT-IN di protesta e di informazione sul Rigassificatore.

I Comitati cittadini impegnati nella lotta contro il Rigassificatore hanno distribuito questi volantini informativi su quella che per loro è “la pericolosa situazione in porto per la presenza della “Nave della libertà”( La Golar Tundra) ad alto rischio di gravi incidenti per incendi ed esplosioni”.

La distribuzione dei volantini ha riguardato in particolare i turisti in transito per l’Elba che per i manifestanti “devono essere messi al corrente del grave rischio a cui saranno soggetti passando con i traghetti”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin