Home

Provincia

Piombino

Piombino: ubriaco danneggia auto in sosta e di passaggio, scatta il daspo per un 30enne

Piombino

10 Settembre 2023

Piombino: ubriaco danneggia auto in sosta e di passaggio, scatta il daspo per un 30enne

10Piombino (Livorno) 10 settembre 2023 – Piombino: ubriaco danneggia auto in sosta e di passaggio, scatta il daspo per un 30enne

carabinieri erano intervenuti a fine agosto nel centro di Piombino per una persona che, in evidente stato di ubriachezza, aveva danneggiato auto e moto in sosta ma non solo; ostruendo la carreggiata, era riuscito a fermare un’auto in transito danneggiandola in più punti.

Solo il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma aveva posto freno alla violenza del giovane.

I carabinieri, con l’ausilio del 118 e di una pattuglia della Guardia di Finanza, avevano trasferito il giovane; un 30enne già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psico-fisica presso il locale ospedale ed avviato gli accertamenti sugli eventi.

Raccolti sufficienti elementi e per evitare fin da subito ulteriori comportamenti illeciti o comunque molesti; hanno richiesto l’emissione della misura di prevenzione del D.AC.UR. – Divieto di ACcesso alle aree Urbane (noto anche come daspo urbano), notificato poi dai carabinieri di Piombino

Il 30enne, per i prossimi 2 anni, tra le ore 20 e le ore 6, non potrà accedere o stazionare nei pressi di pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento del centro di Piombino.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin