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Piombino, UGLM Livorno: bene la salvaguardia dei posti di lavoro in JSW ma rimangono troppe e preoccupanti lacune.”

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10 Luglio 2026

Piombino, UGLM Livorno: bene la salvaguardia dei posti di lavoro in JSW ma rimangono troppe e preoccupanti lacune.”

Piombino (Livorno) 10 luglio 2026

“Incontro surreale a Roma sull’Accordo di Programma JSW. Prima i Sindacati vengono avvisati solo alle 16.00 per il giorno dopo alle 9.30, senza neanche 24 ore di preavviso, per una riunione in modalità mista presenza/online. Da remoto per UGLM nazionale, Francescangeli, Vice Segretario nazionale con delega alla siderurgia, Lucchesi e Tuvè della Segreteria provinciale UGLM. Coloro che sono online vengono lasciati in attesa per 5 ore senza sapere chi e cosa si stia trattando, mentre i presenti fanno una riunione ristretta a porte chiuse nelle stanze del Ministero

Dopo 5 ore di attesa, si apre finalmente il collegamento e viene comunicato che è stato siglato l’AdP con JSW accogliendo le richieste dei Sindacati di tutelare tutta l’occupazione.

Per forza di cose, non avendo partecipato a 5 ore di trattativa, possiamo esprimere un’opinione solo su quello che ci è stato detto, fermo restando che ci riserviamo di leggere il testo in ogni sua parte per fare le opportune e approfondite valutazioni.

Apprendiamo con cauta soddisfazione che l’occupazione sarà tutelata dichiarano Lucchesi e Tuvè- ma restano molti dubbi. Abbiamo ribadito che come UGLM riteniamo Jindal ormai non più credibile e auspichiamo che nel nuovo AdP ci siano precisi paletti e penali in caso di ulteriori ennesime inadempienze da parte della multinazionale indiana, se così non fosse, chi ha firmato l’Accordo se ne assumerà la responsabilità.

Sarebbe inoltre stato utile fare delle precise verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori di Metinvest/Adria in quanto ci sono evidenti ritardi sul cronoprogramma, prima di firmare l’AdP con JSW. Invece, l’incontro per verificare a che punto è il progetto Metinvest è stato fissato per la settimana prossima, il giorno 15 Luglio.

In sintesi, registriamo come nota positiva la salvaguardia dei posti di lavoro, come da noi richiesto, ma rileviamo anche delle lacune che vanno assolutamente chiarite al più presto affinché si dia finalmente concretezza ai due progetti industriali che non possono viaggiare separati ma devono procedere entrambi spediti e senza altri ritardi, se si vuole davvero che il polo Siderurgico piombinese possa uscire da una crisi ultra decennale.”

Segreteria Provinciale UGLM Livorno