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Piombino, un nuovo gommone per i vigili del fuoco

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27 Giugno 2026

Piombino, un nuovo gommone per i vigili del fuoco

Livorno 27 giugno 2026 Piombino, un nuovo gommone per i vigili del fuoco

È stato presentato presso la banchina del Porto Industriale di Piombino, il nuovo battello pneumatico in dotazione al Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

L’acquisto del natante concretizza l’Accordo Quadro siglato il 23 dicembre 2023 tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) e il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno.

Il nuovo gommone è stato progettato specificamente per il soccorso acquatico di superficie, ha una lunghezza pari a 7,50 metri, ed è dotato di due motori fuoribordo Yamaha da 115 CV cadauno.

Alla presentazione ufficiale erano presenti i vertici delle autorità coinvolte. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, Pietro Vincenzo Raschillà, ha ringraziato pubblicamente il Presidente dell’AdSP, Davide Gariglio – intervenuto insieme alla dirigente Cinthia De Luca e allo staff direttivo dell’ufficio di Piombino – per aver finanziato l’acquisto del mezzo.

Il Comandante ha sottolineato come questa nuova dotazione strategica andrà a supportare il meccanismo di salvaguardia della vita umana in mare gestito dalla Guardia Costiera, rappresentata all’evento dal Tenente di Vascello Marco Merico.

“La sicurezza all’interno dei nostri scali e nelle acque limitrofe rappresenta una priorità assoluta per l’Autorità di Sistema Portuale” ha dichiarato il presidente Gariglio, ricordando che il finanziamento di questo nuovo mezzo d’avanguardia non è un atto isolato ma riflette l’efficacia dell’Accordo Quadro siglato con il Comando dei Vigili del Fuoco. “Collaborare attivamente con il Corpo Nazionale e la Guardia Costiera ci permette di creare una rete di protezione civile e portuale sempre più tempestiva e moderna, a totale beneficio della comunità di Piombino, dei lavoratori marittimi e di tutti i cittadini” ha concluso.