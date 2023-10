Home

1 Ottobre 2023

Piombino: una 90enne confusa aiutata da un finanziere fuori sevizio

Piombino (Livorno) 1 ottobre 2023 – Piombino: una 90enne confusa aiutata da un finanziere fuori sevizio

Nel primo pomeriggio di oggi, il finanziere scelto Iannone (in forza alla Compagnia di Piombino), libero dal servizio, notava nei pressi della caserma piombinese una signora molto anziana, che claudicante sembrava anche alquanto confusa e indecisa. Avvicinatosi per prestarle prontamente ausilio, il militare scorgeva che la donna stava piangendo ed era in pieno stato confusionale.

A quel punto le prestava subito soccorso e la faceva accomodare presso la caserma del Corpo per metterla innanzitutto in sicurezza, nonché darle ausilio, un bicchiere d’acqua e cercare di capire meglio la situazione, avvisando subito anche il proprio comando.

La signora (90enne piombinese) aveva con sè un borsello con un telefono cellulare ed altre cose personali.

Dal colloquio emergeva si trattasse di una donna con evidenti problemi, anche nel ricordare chi fosse e nel dare indicazioni sui suoi familiari.

I finanzieri tuttavia si attivavano e riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia.

Emergeva quindi si trattasse di una anziana con problemi legati all’età, che si era allontanata da casa senza avviso; la figlia si è quindi prontamente recata in caserma per riprendere l’anziana genitrice, ringraziando le Fiamme Gialle per la meritoria azione di assistenza e soccorso.

