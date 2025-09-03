Home

Piombino: Va in spiaggia invece di restare ai domiciliari, denunciato un 35enne marocchino

Piombino (Livorno) 3 settembre 2025

Fermato dalla Polizia di Stato per evasione un 35enne marocchino che viola la misura della detenzione domiciliare.

La Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, nel corso del servizio di controllo del territorio 24/24 ha fermato e denunciato un pregiudicato di nazionalità marocchina che era al di fuori dell’abitazione fuori dagli orari prescritti dal giudice.

Erano da poco trascorse le 15, quando gli agenti della volante del Commissariato di Piombino, nel transitare in centro città notava un soggetto ben conosciuto aggirarsi tra i negozi.

Trattandosi di un soggetto noto e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare gli agenti provvedevano ad effettuare un controllo e ad identificarlo.

Veniva pertanto constatato che il 35 marocchino si era appena recato al mare nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare e potesse recarsi all’esterno della propria abitazione solo a determinate condizioni prescritte dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato per un controllo più approfondito e dopo il compimento degli atti di rito, il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione all’Autorità Giudiziaria.

