Piombino: “Villamarina continua lo smantellamento dei servizi”

9 Agosto 2021

Piombino (Livorno), 09agosto 2021

“Forza Italia apprende che il servizio di oculistica, relativamente alle operazioni di cataratta, è fermo e ad oggi non vi è nessuna data certa per la ripartenza.

Ancora una volta i servizi essenziali vanno in crisi per mancanza di medici.

La cataratta colpisce principalmente gli anziani e se non trattata per tempo può causare la cecità. Quindi chi necessiterà di interventi nel breve periodo sarà costretto ad andare fuori Comune con immaginabili disagi.

Il nosocomio piombinese, depauperato di servizi, non può essere certo attrattivo per medici e professionisti, anni e anni di disinteresse da parte di ASL e Regione PD portano a non dare risposta al bando per oculistica.

Forza Italia denuncia per l’ennesima volta una mancata e lungimirante copertura di servizi da parte della ASL e interroga il sempre “assente” assessore Bezzini in merito, forse più interessato ad intervenire alle feste del PD che a risolvere i problemi urgenti della nostra sanità.

Le nefaste politiche sanitarie portate avanti negli anni continuano a creare disservizi ai cittadini, l’assenza della Regione non può e non deve più essere tollerata”.

Davide Anselmi

Coordinatore comunale

Michele Piacentini

Responsabile comunale dipartimento sanità

