Piombino, approvato progetto realizzazione di una seconda rotatoria in località Montecaselli

3 Maggio 2022

Il Comune di Piombino approva il progetto per la realizzazione della seconda rotatoria in località Montecaselli

L’opera, necessaria per il completamento dello svincolo Gagno Porto, sarà finanziata dall’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Piombino (Livorno) 3 maggio 2022

Ieri, il Comune di Piombino ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di una seconda rotatoria in località Montecaselli necessaria per il completamento dello svincolo Gagno-Porto.

L’intervento, di competenza del Comune ma finanziato interamente dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nell’ambito dei lavori per la bretella, permetterà un collegamento più agevole al Quartiere Poggetto – Cotone, che sarebbe invece stato tagliato fuori dalla realizzazione della sola rotatoria in località Gagno, prevista nell’ambito del prolungamento della strada 398 verso il porto piombinese.

L’approvazione del progetto da parte del Comune fornirà all’AdSP il necessario titolo edilizio, autorizzandola ad operare sulla strada pubblica ai fini della realizzazione dell’opera.

“La nuova rotatoria ha un’indubbia utilità per il territorio comunale” ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri. “Siamo ben contenti di poterne anticipare i tempi di esecuzione, prevedendone, d’accordo con il Comune, la realizzazione come variante nell’ambito dei lavori dello Svincolo”.

“Si tratta di un ulteriore tassello indispensabile per potenziare le infrastrutture viarie della città” ha dichiarato Francesco Ferrari, sindaco di Piombino. “Quest’opera, inoltre, contribuirà a una maggiore sicurezza sulla viabilità creando un’interruzione e costringendo i veicoli a rallentare su una strada che, adesso, consente una velocità elevata. Grazie all’Autorità di Sistema Portuale per il grande lavoro e impegno che consentirà a Piombino e al porto di avere finalmente le infrastrutture necessarie”.

