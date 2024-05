Piove e torna il divieto preventivo di balneazione, ecco dove

L’Amministrazione comunale ha disposto, con ordinanza odierna, il divieto temporaneo preventivo di balneazione in alcune aree cittadine. Sono interessati gli specchi d’acqua Bellana e Ardenza Sud, limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa

L’ordinanza è stata disposta dopo la segnalazione da parte di ASA dell’avvenuta attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena della rete fognaria, in seguito alle intense piogge di ieri e di oggi.

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.