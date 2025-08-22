Home

Cronaca

Ambiente

Piove e tornano i divieti di balneazione preventivi

Ambiente

22 Agosto 2025

Piove e tornano i divieti di balneazione preventivi

Livorno 22 agosto 2025 Piove e tornano i divieti di balneazione preventivi

In seguito ai ripetuti episodi meteorici rilevanti che hanno interessato il territorio di Livorno a partire dallo scorso mercoledì, ASA ha comunicato di aver attivato lo scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino, in base all’ordinanza gestionale n. 128 del 23/4/2024.

Sono interessati dal divieto gli specchi d’acqua “Bellana” (identificato in cartografia con il codice IT009049009001), “Accademia Sud” (IT009049009006) e “Ardenza Sud” (IT009049009A013), oltre alla foce del Rio Felciaio, già interdetta con precedente ordinanza per tutta la stagione balneare.

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.