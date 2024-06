Home

15 Giugno 2024

Pipeschi rimane col Boca C5 fino a giugno 2025

Livorno 15 giugno 2024 -Pipeschi rimane col Boca C5 fino a giugno 2025

L’ASD Boca C5 Livorno annuncia il rinnovo del rapporto di collaborazione con Guido Pipeschi fino al 30 giugno 2025.

Classe 1996, Pipeschi ha vestito le maglie di Unione Livorno, Il Rotino, Montecalvoli e Versilia prima di fare ritorno nella città dei Quattro Mori per difendere i colori del Boca Livorno: nel 2022 conquista da protagonista la promozione in Serie C1 realizzando cinque reti in diciassette incontri, mentre un anno più tardi i suoi nove centri contribuiscono alla fantastica cavalcata dei livornesi verso la loro prima partecipazione ad un torneo nazionale.

Il suo ritorno in serie cadetta è condito da due reti e da un rendimento costante ed essenziale per il raggiungimento del terzo posto finale al termine della stagione regolare.

A completare il palmarés del difensore labronico un campionato regionale Juniores (2015), uno Under 21 (2016), un secondo campionato di Serie C2 (2018) e due Coppe Toscana di categoria (2018 e 2022).