Home

Sport

Rugby

Pirati sconfitti di misura dai Sorci Verdi

Rugby

27 Novembre 2023

Pirati sconfitti di misura dai Sorci Verdi

Livorno 27 novembre 2023 – Pirati sconfitti di misura dai Sorci Verdi

Il memorabile anno solare dei Pirati, culminato con la perfetta organizzazione, sabato10 giugno 2023, sul proprio terreno di gioco e proprio quartier generale, il ‘Tamberi’ di via Russo, del ‘CIRO’s day’- le finali del campionato italiano Old – si chiude, a livello agonistico, con una sfortunata sconfitta di misura.

Nel posticipo della seconda giornata del campionato Old toscano, la squadra dei Pirati; la realtà che raduna sotto un’unica bandiera giocatori veterani di tutta la provincia di Livorno. con elementi non solo del capoluogo, ma anche di Rosignano, Cecina, San Vincenzo, Piombino e persino dell’isola d’Elba ha ceduto, 2 mete a 3, contro i Sorci Verdi Prato, formazione decisamente solida per la categoria, prima nel campionato regionale 2022/23 e seconda nelle finali nazionali di cui sopra.

A livello Old, non sono previsti punti di piede e il risultato delle partite è unicamente deciso dal numero delle mete realizzate. Nello specifico, nel match giocato in questo freddo sabato di fine novembre al ‘Tamberi’, i padroni di casa, dopo le difficoltà iniziali (0-2 per i validi lanieri dopo pochi minuti) sono cresciuti.

La meta di Tommaso Ferrini ha consentito di dimezzare le distanze. In chiusura di prima frazione, terza marcatura dei pratesi (1-3 all’intervallo).

Nella ripresa, chiaro il predominio territoriale dei livornesi, che hanno trovato la loro seconda segnatura con Nicholas Costantini. Gli sforzi profusi a caccia della meta del pareggio non sono stati premiati. Il pareggio avrebbe rispecchiato con più fedeltà l’andamento della sfida.

Per centrare una delle prime due piazze del torneo, sarà, per i ‘ragazzi’ allenati da Alberto Mazzoni, decisivo il prossimo impegno, il derby cittadino con i Rinocerotti, in programma il 10 febbraio 2024 al ‘Priami’ di Stagno.

La verità è che Pirati, Rinocerotti e Sorci Verdi sono le tre ‘big’ di questo torneo nel quale sono impegnati giocatori non più giovanissimi, ma che non hanno perso la voglia e l’entusiasmo da ventenni. Forse sono troppo vecchi per giocare a rugby, ma non oggi.

La classifica dopo 2 giornate (5 punti assegnati a chi vince, 1 per chi perde):

Rinocerotti Livorno e Sorci Verdi Prato 10 p.; Pecore Nere Livorno e Pirati Livorno 6; Ribolliti Firenze 2; Arf Firenze* e Allupins Prato* 1. *Arf e Allupins una partita in meno.

Il lungo elenco dei giocatori utilizzati nelle fila dei Pirati contro i Sorci Verdi:

Francesco Aringhieri, Marco Anello, Matteo Bonaretti, Alessandro Borghesi, Fabrizio Del Fiorentino, Marco Esposito, Alessio Ferrini; Stefano Ferrini, Tommaso Ferrini, Matteo Gherardini, Giovanni Lunardi, Matteo Marcel; Francesco Mariotti, Stefano Pagni (cap.), Gabriele Pelletti, Simone Piacentini, Tiziano Stacchini, Gabriele Secci; Stefano Borghi, Nicholas Costantini, Gianni Favilli, Ciro Sportiello, Bruno Milesi, Marco Raffaele Tomaselli, Luigi Gori.

Pirati sconfitti di misura dai Sorci Verdi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin