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Pirati “sette bellezze” chiudono in solitaria in vetta alla classifica del campionato tosco-emiliano

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18 Maggio 2026

Pirati “sette bellezze” chiudono in solitaria in vetta alla classifica del campionato tosco-emiliano

Livorno 18 maggio 2026 Pirati “sette bellezze” chiudono in solitaria in vetta alla classifica del campionato tosco-emiliano

Pirati ‘settebellezze’. Con la settima vittoria in altrettante gare, la squadra Old livornese ha chiuso solitaria in vetta alla classifica il campionato tosco-emiliano di categoria. Evidentemente, per i Pirati, l’appetito vien mangiando: evidentemente il titolo di campioni d’Italia celebrato nel giugno dello scorso anno ha regalato ulteriori stimoli. Quello dei ‘tuttineri’ è l’impagabile (e numeroso) gruppo di‘veterani’ – imbattuto da due anni e mezzo – composto da giocatori di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa. 35 sono gli anni da compiere prima di poter partecipare al campionato Old e 35 (il massimo) sono stati i punti colti dai Pirati in questo campionato che ha previsto solo un girone d’andata. I conti sono facili: ogni successo consegna cinque punti e la formazione livornese, di successi, contro le altre realtà del centro Italia, ne hanno ottenuti sette. Il settimo è stato conquistato contro i Ribolliti Firenze, in occasione dell’ultima giornata, svoltasi in plenaria sul terreno sintetico ‘Marco Polo’ di Firenze. I Ribolliti (che hanno il proprio quartier generale al ‘Lodigiani-Padovani’ e non al ‘Polo’) si sono presentati all’appuntamento ancora in corsa per la prima posizione. Per difendere la prima piazza, ai Pirati sarebbe stato sufficiente anche il pareggio. La squadra livornese, capitanata dal suo presidente-giocatore Stefano Pagni e guidata dagli allenatori Alberto Mazzoni e Francesco Mariotti (con il supporto dell’ex trequarti della nazionale Leandro Manteri), è scesa in campo senza effettuare calcoli ed ha cercato ben presto di imporre la propria legge. Ha aperto le marcature, per i livornesi, Alberto Mazzi. I Ribolliti – che hanno confermato le proprie notevoli qualità: legittima la seconda piazza in graduatoria dei fiorentini – sono rimasti in gara e nel cuore della prima frazione hanno pareggiato i conti. Prima dell’intervallo, seconda marcatura dei ‘tuttineri’, a bersaglio con Marino Dell’Omodarme. 2-1 (ogni meta un punto) per i Pirati al termine di un bel primo tempo giocato su alti ritmi. Nella ripresa, l’intensità è calata, con i livornesi capaci di amministrare l’invidiabile situazione e di piazzare, con Simone Piacentini la meta del definitivo 3-1. Un sabato memorabile, sia per l’esito tecnico dell’incontro, sia per il clima respirato in tutta l’intensa giornata, con una bella festa – con tanto di musica dal vivo – che ha accompagnato le mete e che ha coinvolto tutte le formazioni protagoniste del campionato stesso. Grande l’entusiasmo nel corso delle riuscitissime premiazioni. Questi rugbisti non invecchiano mai… Ecco il lungo elenco dei giocatori livornesi protagonisti al ‘Polo’: Andrea Bernieri, Francesco Aringhieri, Cristiano Bufalini, Michele Buono, Francesco Buti, Gabriele Pelletti, Gabriele Biagiotti, Marino Dell’Omodarme, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Luigi Gori, Alessandro Borghesi, Giovanni Lunardi, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi, Alberto Mazzoni, Matteo Marcel, Simone Nuti, Stefano Pagni (cap.), Mattia Palandri, Carmine Passante, Simone Piacentini, Federico Federici, Gianni Favilli, Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello, Marco Raffaele Tomaselli.