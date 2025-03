Home

22 Marzo 2025

Pirati vs RinoCerotti, la partita, di fatto, equivale alla semifinale per il titolo italiano Old

Livorno 22 marzo 2025 Pirati vs RinoCerotti, la partita, di fatto, equivale alla semifinale per il titolo italiano Old

Formalmente il derby tra i padroni di casa dei Pirati Livorno e gli ospiti RinoCerotti Livorno, in programma oggi, sabato 22 marzo alle 17:30 al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, è ‘solo’ un incontro valido per la quinta (e terz’ultima) giornata del campionato Old toscano: di fatto è molto di più, è la semifinale per il titolo tricolore di categoria.

Di fronte si troveranno due compagini realmente forti per il livello Old: due squadre che non nascondono l’ambizione di puntare decisamente in alto nel campionato nazionale.

Le due formazioni labroniche hanno vinto, in modo convincente, tutti gli incontri finora disputati, guidano appaiate la classifica a quota 20, hanno un margine di tutta sicurezza (otto punti) sulla più immediata inseguitrice e sono, a livello virtuale, certe di chiudere ai primi due posti lo stesso campionato regionale.

La prima del campionato toscano giocherà la finalissima tricolore – opposta alla prima del girone lombardo-piemontese -, mentre la seconda giocherà la finale per la terza piazza nazionale – contro la seconda del girone ‘nordista’ -, per la cosiddetta ‘Coppa delle Regioni’.

Le due finali nazionali sono previste proprio al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo (organizzazione a cura dei Pirati), l’una dopo l’altra, sabato 7 giugno. Per farla breve: chi vince sabato 22 marzo il derby mette al sicuro la partecipazione alla finalissima, chi perde ‘si deve accontare’, il 7 giugno, di battagliare per la medaglia di bronzo nazionale.

Il pareggio potrebbe essere più prezioso per i Pirati che, rispetto ai ‘cugini’ vantano una differenza mete migliore (+16 a +12), ma eventualmente sarebbero poi decisivi gli esiti delle due ultime giornate del campionato regionale e i conti non sarebbero chiusi.

Nella fila dei Pirati figurano atleti di tutta la provincia di Livorno, Elba inclusa. Alcuni di questi ‘veterani’ hanno ottenuto nella prima parte della loro carriera (quando erano più giovani) importanti soddisfazioni anche nel massimo campionato senior. Sono due i quartieri generali dei Pirati: il ‘Tamberi’ di Livorno e, appunto, il ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo. L’unione di atleti e l’unione delle energie di più territori della provincia fanno la forza…

